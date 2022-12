Le bellezze della Sicilia su Italia 1 con il programma “Una vita in vacanza”

Da Agrigento a Catania, Maddalena Corvaglia e Scintilla in una esperienza immersiva totalmente made in Sicily, tra buon cibo, adrenalina e cultura. Ogni tappa uno speciale cicerone locale

Dal 3 dicembre 2022 alle ore 13.45 arriva su Italia1 “Una vita in vacanza-Destinazione Sicilia”, una produzione YAM112003 per RTI, condotto da Maddalena Corvaglia e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.

I due conduttori sono i protagonisti di un adventure game in chiave comica alla scoperta della Sicilia che non ti aspetti, quella fuori stagione. Ad accompagnarli nel corso delle cinque puntate, uno speciale Cicerone locale.

Conduttori, ospiti vip siciliani, le tappe del programma dal 3 dicembre su Italia 1

Prima tappa è Agrigento

La prima tappa del viaggio è Agrigento, ad attendere i due conduttori, il comico gelese Giovanni Cacioppo.

Da Trapani a Palermo

La seconda puntata si svolge a Trapani, la città dei due mari. A guidarli è Marina La Rosa personaggio televisivo, attrice e speaker radiofonica.

Dopo Trapani si parte per Palermo. Ad aspettare i due conduttori Filippo La Mantia, noto chef palermitano che guida Maddalena e Scintilla alla scoperta delle meraviglie della sua città.

Si passa da Modica

La quarta puntata si svolge a Modica, città natale del Cicerone di questa tappa: Giovanni Caccamo, cantautore italiano.

Tappa finale a Catania

Il viaggio di Maddalena e Scintilla termina a Catania, guidati da Alessia Ventura, modella e conduttrice televisiva.