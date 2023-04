Unicef: “67 milioni di bambini nel mondo senza vaccini causa Covid

Tra 2019 e 2021 aumentato di 8 volte numero bimbi paralizzati dalla polio

Durante la pandemia da Covid-19, tra il 2019 e il 2021 un totale di 67 milioni di bambini nel mondo non hanno ricevuto le vaccinazioni, con livelli di copertura in calo in 112 Paesi. Di questi 48 milioni non hanno ricevuto una sola dose di vaccino, detti anche ‘a 0 dose’. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Unicef “La condizione dell’infanzia nel mondo 2023: per ogni bambino, vaccinazioni”, diffuso oggi dall’agenzia Onu, in cui si ricorda come “i vaccini salvano 4,4 milioni di vite umane ogni anno, un numero che potrebbe salire a 5,8 milioni entro il 2030 se gli obiettivi dell’Agenda 2030 per la vaccinazione fossero raggiunti”.

Dal rapporto emerge che i bambini nati appena prima o durante la pandemia – spiega l’Unicef in una nota – stanno superando l’età in cui normalmente verrebbero vaccinati, sottolineando la necessità di un’azione urgente per raggiungere coloro che hanno saltato le vaccinazioni e prevenire l’insorgere di malattie mortali. Nel 2022, ad esempio, il numero di casi di morbillo è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e il numero di bambini paralizzati dalla polio è aumentato del 16% rispetto all’anno precedente. Confrontando il periodo 2019-2021 con il triennio precedente, si è registrato un aumento di 8 volte del numero di bambini paralizzati dalla polio, evidenziando la necessità di garantire il mantenimento degli sforzi di vaccinazione.