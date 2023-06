Unicef, incidenti sul lavoro: in 5 anni morti 74 ragazzi

E' quanto emerge dal Primo rapporto statistico presentato in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile

Tra il 2017 e il 2021 sono stati sette gli infortuni con esito mortale per i minorenni sotto i 14 anni e 67 per la fascia di età 15-19 anni. Sebbene il numero di denunce di infortunio sia stato maggiore nella fascia di età sotto i 14 anni, gli infortuni con esito mortale sono fortemente sbilanciati verso la fascia di età 15-19 anni. E’ quanto emerge dal Primo rapporto statistico “Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro” presentato da Unicef Italia in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

La Regione Veneto rappresenta la prima Regione per infortuni con esito mortale. Abruzzo, Basilicata, Sardegna, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d’Aosta non registrano nessun infortunio con esito mortale nel quinquennio preso in esame.