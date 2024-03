UniCredit, dall’8 marzo numerose iniziative a favore delle donne

A partire dall'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, UniCredit darà il via a una serie di iniziative.

A partire dall’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, UniCredit darà il via a una serie di iniziative volte a colmare i divari di genere e a innalzare i livelli di alfabetizzazione finanziaria delle donne, per accompagnarle in un percorso di consapevolezza dei propri bisogni e di indipendenza economica.

“Siamo da sempre vicini al mondo femminile e crediamo fermamente che investire in educazione finanziaria generi benefici di lungo termine e dia impulso allo sviluppo sostenibile delle comunità e all’inclusione sociale” afferma Annalisa Areni, Head of Clients Strategies di UniCredit. “Una corretta gestione delle risorse finanziare rappresenta uno strumento imprescindibile per rafforzare l’autonomia delle donne. Saper gestire il denaro è importante e può fare la differenza in termini di libertà di scelta e di crescita personale e professionale.”

L’8 marzo sarà una giornata “Open Day” per le donne in oltre 100 filiali della banca distribuite su tutto il territorio italiano: saranno infatti invitate in filiale per una consulenza personalizzata volta a identificare i loro bisogni in materia di pianificazione, gestione del patrimonio finanziario e protezione.

Altri eventi per l’8 marzo

La Consulenza Patrimoniale al Femminile si protrarrà fino all’8 aprile, e coinvolgerà tutte le filiali per offrire a un numero sempre maggiore di donne la possibilità di esplorare le proprie aree di bisogno, approcciarsi al mondo dell’economia e della finanza e ampliare le proprie conoscenze in materia.

Sempre l’8 marzo riparte da Milano l’edizione 2024 di “Conversazioni sul Denaro“, il programma di educazione finanziaria della Banking Academy di UniCredit che si propone di informare, per abbattere stereotipi e far crescere la consapevolezza, formare, per far crescere le competenze e incidere sui comportamenti, accompagnare e creare rete, per offrire opportunità di mentorship e confronto sui temi proposti. Il primo appuntamento sarà dedicato a “Competenze finanziarie, diritti ed empowerment femminile” e approfondirà il rapporto tra competenze finanziarie e affermazione dei diritti femminili [per iscriversi e partecipare consultare la pagina. L’iniziativa toccherà in seguito Padova, Cagliari e Firenze esplorando il rapporto con il denaro nelle diverse fasi della vita.

Quarta edizione di Women ONBoarding

Il 18 marzo partirà invece la quarta edizione di Women ONBoarding, il progetto di UniCredit dedicato alle donne per valorizzare il talento e la leadership femminile. L’obiettivo del progetto è di offrire alle donne delle nuove generazioni imprenditoriali gli strumenti necessari per la loro crescita professionale e personale. L’iniziativa consiste in un percorso di mentoring che ha per oggetto tematiche di empowerment femminile e coinvolge 64 imprenditrici di cui 32 mentee scelte tra Pmi clienti della banca e 32 mentor membri degli Advisory Board Italy e Territoriali di UniCredit e appartenenti all’Associazione GammaDonna, partner del programma. Il percorso prevede inoltre workshop on-line su temi di interesse come finanza agevolata, merito creditizio e rating, cyber security e data protection tenuti da esponenti della banca esperti in materia.