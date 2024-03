UniCredit, ATM senza barriere per non vedenti

Estesa agli oltre 4000 ATM della banca la funzione di prelievo per gli utenti non vedenti e ipovedenti

UniCredit punta a favorire l’autonomia dei clienti con disabilità visiva, abbattendo le barriere nell’effettuare le principali operazioni bancarie. Al fine di favorire l’accessibilità di tutti gli utenti, ha infatti esteso a tutte le proprie macchine ATM e per tutte le carte (debito, credito e prepagate) la funzione di prelievo per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

“Siamo felici di annunciare che questa funzionalità è da oggi estesa a tutto il territorio – ha commentato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit – per offrire un servizio sempre più ampio e di qualità a tutti i clienti, in linea con i nostri principi di inclusione e responsabilità sociale”.

Le persone con deficit visivo potranno prelevare da uno qualsiasi degli oltre 4000 ATM distribuiti sul territorio italiano, accedendo all’apposita funzione disponibile. Premendo il tasto 5 del tastierino numerico prima dell’inserimento della carta verrà abilitato uno schermo con caratteri grandi riportati in giallo su sfondo nero. I non vedenti verranno invece supportati nella funzione del prelievo tramite guida sonora. Sarà sufficiente inserire una cuffia nell’apposito jack e premere il tasto 5 del tastierino per abilitare la funzione.