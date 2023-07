Oltre 1,5 milioni stanziati da UniCredit per giovani ambiziosi

Più di 1,5 milioni di euro per consentire a giovani di tutti i Paesi dove è attiva UniCredit la partecipazione a corsi di dottorato presso grandi università e alcuni master altrettanto prestigiosi.

Una grande iniziativa che prevede lo stanziamento di 1,5 milioni, e altri fondi, per consentire a giovani di tutti i Paesi dove è attiva UniCredit la partecipazione a corsi di dottorato presso grandi università e alcuni master altrettanto prestigiosi. Le borse di studio previste per il dottorato di ricerca sono 29, assegnate solo per merito.

Attraverso le Borse di studio Crivelli, Marco Fanno e Saccomanni, la Fondazione offre ai migliori talenti l’opportunità di iscriversi a prestigiosi programmi di dottorato (PhD) in Economia e Finanza presso rinomate università internazionali, tra cui Harvard, Princeton, Chicago Booth, Stanford e MIT. Le borse di studio sono sette, da 65.000 euro ciascuna, per un totale di 455.000 euro.

UniCredit, i master per i giovani

Inoltre, UniCredit Foundation promuove otto Masterscolarship del valore di circa 40.000 euro ciascuna, per un totale di 300.000 euro. Queste borse consentono agli studenti di partecipare a programmi di master di un anno presso rinomate università europee come Barcelona School of Economics, London School of Economics, Mannheim University, Oxford University, Sciences Po, Stockholm School of Economics, Toulose School of Economics e Università Bocconi di Milano.

La spinta è per la ricerca, ma si punta a far rientrare i “cervelli”

Nell’ambito del sostegno alla ricerca, e del rientro dei “cervelli in fuga”, la fondazione ha poi stanziato 655.000 euro per il 2023. In questo contesto si inseriscono i bandi rivolti direttamente ai dipartimenti universitari impegnati a richiamare i talenti, quali il concorso Foscolo Europe Topup Fellowship (3 borse triennali da 150.000 euro ognuna) e il Marco Fanno Fellowship, rivolto esclusivamente alle università pubbliche italiane (2 borse triennali da 60.000 euro ognuna).

Inoltre, grazie al Modigliani Research Grant sono messe a disposizione 4 borse biennali del valore di 20.000 euro ciascuna a favore di ricercatori di qualsiasi università europea per lo svolgimento di un progetto di ricerca in economia o finanza. Infine, grazie all’Econ Job Market Best Paper Award, in collaborazione con European Economic Association, verranno erogati 5 grant da 1.000 euro per miglior paper presentato da giovani economisti.

Lo scorso anno era stata portata avanti una iniziativa analoga da UniCredit, grazie alla quale quaranta studenti e ricercatori hanno ricevuto le loro borse di studio lanciate dalla fondazione appunto, anche nel 2022 i fondi destinati ammontavano a 1,5 milioni di euro.

Il lancio dei bandi 2023 si aggiunge alla recente Call for Education 2023 dedicata al contrasto della povertà educativa, portando il totale destinato a sprigionare il potenziale delle nuove generazioni a un traguardo di 4,5 milioni di euro nei soli primi sei mesi di quest’anno.