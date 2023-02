Startup, innovazione e business: a Catania arriva “Unicredit Start Lab”, il programma

L’ecosistema dell’innovazione si incontra a Catania il 2 marzo per sostenere le dinamiche di crescita della nuova imprenditoria.

Consolidare il trend di crescita delle startup e PMI innovative mettendo a fattor comune tutte le numerose professionalità e competenze che il Territorio siciliano offre. Con quest’obiettivo avrà luogo il 2 marzo a Catania al Palazzo Biscari-Isola “Unicredit Start Lab“, l’evento dedicato a startupper e aziende con progetti innovativi organizzato da UniCredit.

L’incontro, il cui inizio dei lavori è previsto per le ore 11, verrà introdotto dai saluti di Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit, e di Antonio Perdichizzi, Founder Isola Catania, e sarà l’occasione per presentare alla platea di innovatori la nuova edizione della call per accedere alla piattaforma di business targata Unicredit.

Unicredit Start Lab, il programma

Il programma prevede poi gli interventi di Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs di UniCredit; Giacomo Marino, Head of Group M&A and Corporate Development di UniCredit, e Matteo Ghedini, Evolution Flow Leader and Startup Ecosystem Catalyst di Nativa.

A seguire ci sarà una tavola rotonda su come finanziare una startup ad impatto alla quale interverranno Massimo Calzoni, responsabile Promozione e Networking di Invitalia; Cesare Maifredi, General Partner di 360 Capital; Riccardo Del Bianco, responsabile Corporate Business Sicilia di UniCredit e Salvo Salerno, CEO e Co Founder Reiwa Engine.

Modererà i lavori Antonello Piraneo, direttore di “La Sicilia.” Al termine della mattina è prevista una sessione di domande e risposte con i relatori.