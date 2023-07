Selezionate le 60 start up che nel 2023 accedono alla piattaforma UniCredit Start Lab

Nel corso delle sue 10 edizioni UniCredit Start Lab ha visto la banca valutare quasi 8 mila progetti imprenditoriali

UniCredit ha annunciato oggi le 60 start-up che avranno accesso alla sua piattaforma Start Lab nel 2023. Selezionate da commissioni valutatrici composte da esperti e rappresentanti di aziende leader nei rispettivi settori, le vincitrici rappresentano alcune delle più promettenti start-up e PMI innovative italiane. Nel corso delle sue 10 edizioni UniCredit Start Lab ha visto la banca valutare quasi 8 mila progetti imprenditoriali e accompagnare oltre 550 start up nei loro percorsi di crescita.

Le start up

Quest’anno sono pervenute circa 700 candidature da tutta Italia, sviluppate da team di neoimprenditori operanti nei seguenti settori: Digital (40% del totale), Impact Innovation (18%), Innovative Made in Italy (18%), Life Science (15%) e Clean Tech (9%). Alle migliori aziende selezionate in ciascuna delle 5 categorie citate, UniCredit assegna un premio di 10.000 euro.

Per la categoria Impact Innovation ha ottenuto una menzione speciale la startup siciliana Boniviri, società benefit e B Corp che ha l’obiettivo di sostenere le piccole aziende agricole italiane e di avvicinare il mondo di chi coltiva a quello di chi consuma attraverso la sostenibilità. La startup ha creato una dispensa di prodotti sostenibili e di eccellenza e una rete di coltivatori virtuosi, impegnati in un percorso di innovazione e di creazione di valore sociale e ambientale. Inoltre, la startup accompagna imprese della ristorazione e della filiera agrifood in percorsi di misurazione e miglioramento delle proprie performance di sostenibilità.

Le start-up guidate da donne che si sono candidate quest’anno rappresentano il 22% del totale (in crescita rispetto al 17% del 2022), con una quota che sale al 50% tra quelle selezionate per accedere a Start Lab.

Importante novità di quest’anno sono i 5 Corporate Partner – Barilla, Cisco, Fincantieri, Granarolo e Jakala – che individueranno tra le 60 finaliste almeno una startup ciascuno da supportare mettendo a disposizione propri mentor e facility (laboratori e spazi aziendali), avviando progetti pilota congiunti e valutando la possibilità di ingressi nel capitale.

Le opportunità della piattaforma

Tutte le 60 aziende selezionate accedono inoltre a specifici servizi e opportunità della piattaforma di business di UniCredit Start Labfra cui:

la partecipazione a incontri con aziende Corporate clienti di UniCredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche, sia in iniziative settoriali ad hoc che in incontri one-to-one;

la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali (Business Angels, Venture Capital, etc.) appositamente selezionati da UniCredit;

l’accesso alla Start up Academy, il programma di training manageriale organizzato dal team di UniCredit Start Lab;

l’individuazione di uno o più Mentor scelti tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit per confronti periodici su aspetti strategici e di crescita aziendale;

l’assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le start up e PMI innovative nelle esigenze bancarie.

Dalla Sicilia 49 candidature

“In questa edizione-ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regionale Manager Sicilia di UniCredit Italia – dalla Sicilia sono pervenute 49 candidature, a conferma della dinamicità delle nostre start up innovative, con una forte concentrazione nel settore digitale e nell’innovazione Made in Italy e una buona presenza femminile. Il 63% dei progetti è stato presentato da under 35, a testimonianza dell’approccio all’autoimprenditorialità dei nostri giovani. UniCredit è fortemente impegnata a fare sistema sul fronte dell’innovazione e del sostegno alla nuova imprenditoria. In Sicilia il 25% delle imprese innovative è nostra cliente”.