Unict, partnership tra Dieei e Instituto Superior de Engenharia do Porto

Sancita la partnership internazionale tra l’Ateneo siciliano e l’Instituto Superior de Engenharia do Porto (Isep)

Dal prossimo anno accademico 2023-24, il corso laurea magistrale in Automation Engineering and Control of Complex Systems del dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica dell’Università di Catania conferirà un titolo valido e riconosciuto sia in Italia che in Portogallo. “Questo risultato è possibile grazie alla partnership internazionale avviata tra l’Ateneo siciliano e l’Instituto Superior de Engenharia do Porto (Isep) e a un percorso formativo incardinato in entrambe le istituzioni, offrendo agli studenti nuovi orizzonti di apprendimento che permetteranno loro di arricchirsi in termini personali e professionali, tramite la conoscenza diretta di una differente realtà accademica e culturale”, si legge.

“Questa nuova sinergia fra Unict e l’ateneo portoghese – sottolinea il presidente del cdlm Mattia Frasca, insieme con la professoressa Maide Bucolo che si è occupata dell’attivazione del doppio titolo – consolida il profilo internazionale del nostro corso di studi magistrale, anche in virtù del fatto che l’arricchimento culturale e l’interazione tra istituzioni accademiche di diversi paesi possono favorire lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti e l’avvio di collaborazioni scientifiche di alto livello. Ma è soprattutto agli studenti che guardiamo: grazie all’accordo con l’Isep, i nostri laureati potranno infatti ottenere un valore aggiunto per il proprio titolo di studio, aumentando le loro prospettive lavorative e divenendo più competitivi nel mercato globale”.