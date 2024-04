Unieuro assume Store Manager in tutta la Sicilia: ecco l’offerta di lavoro

Opportunità nei punti vendita siciliani della nota catena di negozi: tutte le informazioni utili per inviare il CV.

Unieuro assume Store Manager in tutta la Sicilia: l’offerta di lavoro è attiva per i punti vendita di Agrigento, Catania, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Lavoro in Sicilia, Unieuro assume Store Manager

L’azienda è alla ricerca di Store Manager per i punti vendita siciliani. Le risorse dovranno occuparsi di:

Garantire un’eccellente gestione della clientela in negozio;

Pianificare le attività commerciali, logistiche, amministrative, d’inventario e inerenti alla sicurezza;

Assicurare proattività commerciale e procedurale per il raggiungimento degli obiettivi;

Organizzare i flussi di magazzino;

Assicurare il rispetto delle regole di visual merchandising di Unieuro;

Gestire i collaboratori e pianificare gli orari di lavoro.

Requisiti

Per l’offerta di lavoro come Store Manager in Sicilia, Unieuro richiede ai candidati il possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza in contesti strutturati del settore Retail;

Doti di leadership e attenzione al cliente;

Disponibilità alla mobilità almeno regionale.

Come fare domanda

Per candidarsi a questa offerta o ricercare ulteriori opportunità lavorative con Unieuro, basta andare alla sezione “Lavora con noi” del sito dell’azienda (https://unieurospa.com/it/lavora-con-noi/) e selezionare l’offerta di proprio interesse. Accanto all’annuncio si aprirà la finestra con “Invia il tuo CV”: bisogna compilarla e cliccare su Invia per candidarsi. C’è anche la possibilità di segnalare l’offerta a un amico.

L’azienda Unieuro

Unieuro S.p.A. è un’azienda italiana operativa nel settore dell’elettronica di consumo e nella vendita di elettrodomestici. Possiede oltre 500 punti vendita in Italia e più di 5mila dipendenti.

