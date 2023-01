United Cup, Italia-Grecia 3-1 e azzurri in finale contro Stati Uniti

Il team azzurro guidato da Vincenzo Santopadre raggiunge la finale della United Cup, la nuova competizione a squadre mista

Il team azzurro guidato da Vincenzo Santopadre raggiunge la finale della United Cup, la nuova competizione a squadre mista, battendo 3-1 la Grecia. Domenica (dalle 3 di notte in Italia) gli azzurri si giocheranno il titolo con gli Stati Uniti, che si sono imposti 5-0 sulla Polonia. Il punto della vittoria azzurra lo ha firmato Lucia Bronzetti, n.54 Wta, che ha superato 6-2, 6-3, in un’ora e 18 minuti di gioco, Valentini Grammatikopolou, n.199 Wta. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello e Andrea Vavassori opposti a Valentini Grammatikopolou e Petros Tsitsipas.

L’azzurra Bronzetti: “Siamo una grande squadra”

“E’ un momento speciale: è fantastico aver portato l’Italia in finale – ha detto Bronzetti, prontamente “annaffiata” da un “gavettone” di Lorenzo Musetti –. Siamo una grande squadra, un bel gruppo di amici ed è bellissimo giocare questa competizione. Sapevo che sarebbe stato il match più importante: non sapevo che avrei affrontato lei, e visto che ci avevo perso due volte su due è stato ancora più difficile affrontarla, anche perché avevo preparato una partita contro un’altra avversaria. Ma sono riuscita ad esprimermi al meglio e sono davvero soddisfatta”.