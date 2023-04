“Uniti contro la SLA”, seminario a Catania il 2 maggio 2023

CATANIA – è in programma il 2 maggio il seminario dal titolo “Uniti contro la SLA”, che si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la Torre Biologica del Policlinico di Catania, nell’aula D, in via Santa Sofia 89.

L’incontro, promosso dall’organizzazione di volontariato “Post Fata Resurgo – Vincere la Sla per Ritornare a Vivere” verrà moderato dal giornalista Rosario Nastasi e vedrà l’intervento di: Andrea Caffo, Presidente dell’associazione e persona malata di Sla; Paolo Volanti, Responsabile dell’Unità Operativa di neuroriabilitazione intensiva del Centro Sla presso l’Istituto Ics Maugeri di Mistretta; Claudia Crimi, Docente presso l’Università di Catania per le Malattie dell’Apparato Respiratorio e Andrea Failla, Fisioterapista e Ricercatore per le Malattie Neurodegenerative.

Dopo l’intervento dei relatori, verrà data la possibilità agli studenti di porre delle domande, prima della conclusione.