Università di Catania, bando per tecnologo: requisiti e come partecipare

Pubblicato un bando di concorso dall'Università di Catania, per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo.

Pubblicato un bando di concorso dall’Università di Catania, per titoli ed esami, per il reclutamento di un/a tecnologo/a di secondo livello con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (durata 18 mesi) e orario di lavoro a tempo pieno. L’impegno è pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre, a supporto tecnico e amministrativo alle attività del Progetto PNC-Life Science TTO Network PNC-E3-2022-23683268, Iniziativa “Ecosistema Innovativo della Salute” del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle attività di trasferimento tecnologico e formazione previste dal WP2 (Education and training), Task 2.2 (Formazione nell’area del Trasferimento Tecnologico) – Area della Terza Missione dell’UniCT.

Come presentare la domanda per il concorso

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno indirizzate al Direttore Generale

dell’Università degli Studi di Catania, Area Risorse Umane, piazza Università n. 16, 95131 Catania. Devono essere presentate entro il 30 maggio. Inoltre bisogna inoltrare le richieste per posta elettronica certificata (PEC) inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo protocollo@pec.unict.it.

Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata diversa da quella propria del/la candidato/a.

Relativamente a ulteriori documenti è possibile consultare il bando con tutte le informazioni utili nel seguente file PDF:

I requisiti per candidarsi

I candidati devono avere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai/alle cittadini/e italiani/e gli/le italiani/e non appartenenti alla Repubblica); sono altresì ammessi a partecipare i/le cittadini/e degli Stati membri della Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i/le cittadini/e di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Maggiore età;

Idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;

Lauree magistrali delle classi LM-56 (Scienze dell’economia), LM-62 (Scienze della politica), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione), o titoli equiparati. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il Copia di documento informatico archiviato presso l’Università degli Studi di Catania (ex art. 23-bis D.Lgs 82/2005) – Prot. 2024-UNCTCLE-0206428 del 03/05/2024;

Particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto, ricavabile da documentata sperienza lavorativa, di durata almeno annuale, maturata presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici e aziende private, in ambiti inerenti alle competenze specifiche richieste dal profilo, ossia il trasferimento tecnologico e la valorizzazione di risultati della ricerca, la consulenza finalizzata alla creazione d’impresa innovativa, la progettazione e gestione di progetti di innovazione, la formazione specialistica sui temi del trasferimento tecnologico, e con particolare riferimento a:

✓ scouting, protezione e valorizzazione di innovazioni e risultati di ricerca verso il mercato e la

società;

✓ acquisizione, trattamento, compressione, archiviazione, sicurezza ed analisi di dati, sia strutturati che non strutturati e conoscenza dei linguaggi di programmazione più diffusi per l’analisi dati;

✓ business development e supporto alla creazione di nuove imprese spin-off e start up anche attraverso analisi ed elaborazione dati di intelligenza economica;

✓ gestione di progetti di innovazione anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR);

✓ attività di disseminazione nel settore del Trasferimento Tecnologico;