Università sotto choc: trovata morta studentessa 21enne. L’allarme ieri notte da un ragazzo

Una studentessa di 21 anni è stata trovata senza vita negli alloggi dell’università di Perugia in Corso Giuseppe Garibaldi. A darne l’allarme, ieri notte, è stato un ragazzo, fidanzato di un’amica della vittima. Non appena giunta sul posto, la polizia della Questura locale ha voluto ascoltare il giovane. Lo stesso ha dichiarato che la sua fidanzata non riusciva a mettersi in contatto con l’amica. Inviato dalla stessa presso gli alloggi universitari per verificare se vi fosse qualche problema, una volta forzata la porta la macabra scoperta: la 21enne giaceva esanime.

Indagini in corso

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, il medico legale e il pm di turno che ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio comunale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti.

