Gli universitari sono “stanchi di attendere promesse e vertici” a Roma la conferenza

A Roma è stata annunciata una conferenza da Cambiare Rotta, presieduta da studenti e studentesse dell'università contro il caro affitti

”Domani mattina è stata convocata alle 10 al Pantheon, una conferenza stampa degli studenti e delle studentesse dell’università in protesta contro il caroaffitti”. Lo annunciano i collettivi di Cambiare Rotta, organizzazione giovanile comunista.

”La tematica è ormai all’ordine del giorno: proprio oggi, il vertice a Palazzo Chigi sull’intervento in materia di alloggi studenteschi previsto dal Pnrr e ‘sbloccato’ dalle ultime approvazioni da parte della Commissione europea delle modifiche proposte dal ministero, ha riacceso i riflettori. Le dichiarazioni della ministra Bernini sui ‘grandi passi avanti’ compiuti nell’ultimo anno lascerebbero ben sperare, si parla di oltre 7.500 posti in più già assegnati (e quindi già occupati da studenti e studentesse), così come dei circa 67.000 posti individuati dalla manifestazione d’interesse lanciata a maggio e conclusa a luglio che ha raccolto immobili inutilizzati e convertibili in alloggi studenteschi“.

Università, caro affitti: #stanchidiattendere

Eppure, spiega l’organizzazione giovanile comunista, rimangono ancora “enormi lacune e criticità, sia entrando nello specifico di che posti sono stati assegnati, sia considerando il mercato degli affitti privati, che evidenziano delle scelte politiche ben precise”.

“È necessario che tutto il Governo si prenda la responsabilità di questa tematica, soprattutto il ministero delle Infrastrutture. Gli studenti delle tende non ci stanno: siamo #stanchidiattendere le vostre promesse e i vostri vertici e non crediamo più alle vostre parole sulla volontà di tutelare il diritto allo studio – sottolineano – Per questo, dopo le tende di Milano, la giornata di mobilitazione nazionale del 14 settembre, convochiamo per venerdì 22 settembre alle ore 10 una conferenza stampa perché questo inizio dell’anno accademico non sia l’ennesimo che lascia fuori dagli studi migliaia e migliaia di studenti e studentesse”.

Immagine d’archivio