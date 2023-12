Follia in area di servizio, uomo accoltella donna in auto e fugge: si cerca l’aggressore

Sono in corso le indagini per riuscire a risalire all'aggressore. Si analizzano i filmati del sistema di videosorveglianza.

Un uomo incappucciato ha accoltellato alla coscia una donna che si trovava seduta in un’auto parcheggiata in un’area di servizio di Bisenzio Est lungo l’autostrada A1, nei pressi di Firenze, ed è poi fuggito via. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, martedì 26 dicembre.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’energumeno avrebbe aperto lo sportello dell’auto per poi attaccare la sua vittima, una donna di 58 anni che si trovava in compagnia delle due figlie di 29 e 31 anni circa. Queste non avrebbero assistito alla scena, poiché si trovavano nell’autogrill al momento dell’attacco.

La 58enne è stata accompagnata all’ospedale di Careggi per essere medicata e, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul luogo dove si è consumata l’aggressione si sono presentati gli agenti della Polizia Stradale e della Squadra Mobile per riuscire a rintracciare la persona responsabile dell’accaduto. Sono in corso le analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio.