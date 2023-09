Shock in albergo in Sicilia, uomo trovato morto nella doccia

Un cliente romano è stato trovato senza vita nell'albergo in cui alloggiava, a Isola delle Femmine. Si indaga.

Tragedia in un albergo di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, dove un turista romano è stato trovato morto nella doccia dell’albergo in cui alloggiava.

La vittima è un uomo di 53 anni, le cui generalità al momento non sono note. Si indaga su quanto accaduto.

Uomo trovato morto in albergo a Isola delle Femmine

A lanciare l’allarme sarebbero stati i dipendenti della struttura del Palermitano, che da ieri sera non avevano più visto il cliente romano. Non avendo ottenuto risposta dopo aver bussato alla porta, gli addetti alle camere sarebbero entrati e avrebbero trovato l’uomo nella doccia, senza vita.

Sono ancora da accertare le cause e la dinamica esatta della morte. Secondo la prima analisi del medico legale, non ci sarebbero segni di violenza sulle porte. Allo stesso modo, non sarebbero stati trovati segni di effrazioni nella stanza. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Carini (PA).

Immagine di repertorio (Foto di GregoryButler da Pixabay)