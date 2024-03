Ragusa, ripetute minacce e aggressioni verso l’ex: arrestato in possesso di una motosega

Fermato e arrestato, adesso l'uomo si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Girava con una motosega: uomo fermato nel ragusano

Grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Monterosso Almo, a Ragusa, è stato immediatamente fermato un uomo ritenuto pericoloso. Conosciuto alle forze dell’ordine per ripetute minacce e aggressioni nei confronti della ex, l’uomo – a cui in più circostanze era stato imposto il divieto di avvicinamento alla ex imposto dal Tribunale – è stato sorpreso dai Carabinieri mentre vagava in paese armato di una motosega. Rintracciato e accompagnato in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, è stato quindi condotto nel carcere di Ragusa. Adesso, l’uomo si trova dunque a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.