Uomo tenta di togliersi la vita in metro: linea bloccata per quasi due ore

La metropolitana 1 di Milano è rimasta chiusa per oltre un’ora e mezza, dalle 15.15 alle 17 circa, tra le fermate di Sesto Marelli e Sesto Fs, in entrambe le direzioni, a causa di un tentativo di suicidio, avvenuto intorno alle 15 alla fermata di Sesto Rondò, dove un uomo si è buttato all’arrivo del treno. Ferito gravemente, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Per cercare di evitare l’impatto con l’uomo, il macchinista della metro ha frenato bruscamente, provocando la caduta di una passeggera, rimasta leggermente contusa. Durante l’interruzione, Atm ha messo a disposizione dei viaggiatori bus sostitutivi. La linea ha ripreso a circolare regolarmente dalle 17.