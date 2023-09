Da giorni nessuna notizia, 46enne trovato cadavere in casa: shock a Marsala

Da giorni nessuno aveva più notizie di lui: la segnalazione alle forze dell'ordine e la tragica scoperta.

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa a Marsala, in provincia di Trapani: da giorni la famiglia non aveva notizie di lui.

Pare che la vittima, M.M., fosse già morta da una settimana.

Uomo trovato morto in casa a Marsala

La causa del decesso, al momento, non è chiara e rimane al vaglio degli inquirenti. Non si esclude il gesto volontario, ma si potrebbe trattare anche di una morte naturale. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco e gli operatori del 118, allertati da familiari e vicini di casa. Sul caso proseguono le indagini, condotte dal Commissariato di Polizia di Marsala.

Il 46enne, secondo quanto si apprende dalla lettera – pubblicata anche sui social – di Don Francesco Fiorino, aveva un passato difficile alle spalle. Nel messaggio rivolto alle istituzioni, scrive: “La nostra Marsala ha urgente bisogno di sostenere adeguatamente, con azioni e progetti concreti, chi fa più fatica a vivere e/o caduto nell’isolamento e in comportamenti autodistruttivi. Bisogna creare al più presto un “coordinamento” tra forze sociali e politico-istituzionali perché nessuno si senta abbandonato e/o lasciato nella sua disperazione e nei suoi problemi personali e socio-economici. I fondi pubblici non si disperdano in attività poco efficaci, i servizi socio-sanitari siano meglio attrezzati a rispondere a nuove forme di fragilità e povertà”.

Immagine di repertorio