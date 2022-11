Nicole rovina il matrimonio di Tiffany Trump, il terzo incomodo per la figlia di Donald è l’uragano

L’uragano Nicole tiene in ansia gli Stati Uniti e anche Tiffany Trump. La figlia di Donald dovrebbe sposarsi sabato a Mar-a-Lago con il miliardario Michael Boulos. Ma al momento le condizioni meteo sono proibitive perché l’uragano ha toccato terra questa mattina in Florida.

Il club dove si dovrebbero tenere le nozze è stato evacuato, il personale è stato rimandato a casa e non riaprirà fino a domani sera, in tempo per la cena di benvenuto di Tiffany e Boulos, come ha spiegato il New York Post.

Tiffany, insieme a parte degli ospiti, non ha lasciato la struttura ma “hanno dovuto cancellare le attività di ieri e una partita di golf oggi. Tutti sono bloccati dentro”, ha spiegato una fonte. “Venerdì dovrebbe esserci una cena di benvenuto e non sono sicuri che si possa fare Tiffany sta andando fuori di testa”.

Paura per l’uragano Nicole

Il passaggio dell’uragano Nicole ha già lasciato il segno. Sono quasi 110 mila le case e attività commerciali della Florida rimaste senza corrente. L’uragano ha toccato terra sull’isola di North Hutchinson, a circa 220 km a nord di Miami. La buona notizia è che Nicole è stata declassata a tempesta tropicale dopo essere atterrata come uragano di categoria 1. Tuttavia il National Hurricane Center non ha ridotto l’allerta visto che continuano le mareggiate, le piogge e le raffiche di vento.