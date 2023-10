Urla “Allah Akbar” e aggredisce i passanti: scatta la denuncia

Un 33 enne egiziano è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito tre persone in viale Monza a Milano

L’uomo si è scagliato contro tre persone, ferendone non gravemente una a pugni. “Urlava Allah Akbar”, hanno riferito alcuni testimoni.

L’aggressore, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato bloccato dopo l’intervento di due volanti e trasportato al Policlinico per verificare se avesse o meno assunto sostanze stupefacenti o alcol. Il ferito, un 44 enne ecuadoriano, è stato invece portato all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo in codice verde.

“Era caratterizzato da una forte ostilità verso la civiltà occidentale”

L’assalitore è stato definito dagli inquirenti “persona caratterizzata da una forte ostilità verso la civiltà occidentale”, anche per le sue reazioni nei confronti degli agenti che lo hanno fermato e del personale sanitario. Al momento è trattenuto in Questura a Milano, in attesa del provvedimento di collocamento in un centro per il rimpatrio. Il 33 enne, precedenti specifici in materia di immigrazione, intorno alle 14.30 si è scagliato contro tre passanti, colpendo a mani nude un 44 enne ecuadoriano, poi soccorso e medicato per contusioni in ospedale. Divergenti le testimonianze di alcuni presenti all’aggressione, tra i quali c’è chi afferma di averlo sentito gridare “Allah Akbar”, e chi no.