Usa 2024: botta e risposta Biden-Trump tra età, immigrazione e democrazia

Tra comizi e spot sui social i due candidati alla presidenza hanno già iniziato la loro battaglia retorica

Negli Stati Uniti l’esito del Super Tuesday ha aumentato ulteriormente le probabilità di vedere una nuova sfida tra Donald Trump e Joe Biden a Usa 2024. Intanto i comizi dei due candidati proseguono tra uno Stato e l’altro per le primarie. Occasioni in cui non mancano costanti reciproci tra ironia, retorica e temi di costante attualità oltreoceano.

Usa 2024, botta e risposta in Georgia

Nella giornata di ieri c’è stato l’ennesimo botta e risposta in Georgia, Stato dove i due candidati hanno svolto i loro rispettivi comizi. Biden ha dichiarato che in caso di vittoria di Trump a Usa 2024 la democrazia degli americani sarebbe messa seriamente a repentaglio: “Le nostre libertà sono letteralmente nell’urna di novembre”. Trump replica spostando nuovamente l’attenzione sulla questione immigrazione, un tema trattato in tutte le sue tappe delle primarie, dove il tycoon ha costantemente ribadito di voler mettere in atto “la più grande deportazione della storia”.

Usa 2024, gli spot di Trump e Biden tra ironia e brutalità

Lo scontro a distanza tra Donald Trump e Joe Biden prosegue non solo attraverso i botta e risposta che arrivano dai loro rispettivi comizi, ma anche dagli spot elettorali pubblicati nei loro rispettivi profili social. Joe Biden fa ironia sulla sua età (81 anni), lanciando uno spot dove afferma: “Guardate! Non sono un ragazzo. Non è un segreto, ma il punto è questo. Capisco come ottenere le cose per il popolo americano”. Per questa campagna pubblicitaria il presidente ha investito ben 30 milioni per diffondere la clip in diversi Stati, proprio perché il fattore dell’età si sta trasformando in un tallone d’Achille per l’attuale presidente.

Molto più brutale è invece la campagna social di Trump (77 anni), che sui suoi diversi profili ha diffuso un video di circa 30 secondi denominato “For You”. Nella clip si vedono in sequenza dei momenti in cui l’attuale presidente sembra incapace di mettere insieme una parola dietro l’altra per comporre una frase e altri in cui cade dagli scalini. Inoltre viene lasciato un messaggio di fondo dove viene posta una domanda: “Se vincerà, può sopravvivere fino al 2029? Ma la domanda vera è noi possiamo?”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI