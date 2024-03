Usa 2024, i toni aggressivi di Trump e l’ironia di Biden

La campagna elettorale entra sempre più nel vivo

Per Joe Biden e Donald Trump prosegue la campagna elettorale nei vari Stati, anche se entrambi i candidati hanno già raggiunto la soglia minima di delegati necessari per la corsa alla Casa Bianca. Nel corso del suo comizio a Dayton, in Ohio, l’ex presidente ha iniziato il suo discorso chiedendo a tutti i presenti di alzarsi in piedi per “gli ostaggi del 6 gennaio”, che secondo Trump, sarebbero stati trattati in modo “orribile e ingiusto”. Chiaramente il riferimento è legato all’assalto di Capitol Hill, risalente al 2021, quando i sostenitori del tycoon fecero un tentativo di insurrezione al Campidoglio di Washington per protestare contro l’esito delle elezioni del 2020.

Trump ha definito i protagonisti dell’assalto come dei “patrioti”, rivelando che, nel caso in cui dovesse arrivare la vittoria a Usa 2024, tutti coloro che hanno preso parte a quella protesta saranno graziati: “Ci occuperemo di loro il primo giorno che torneremo alla Casa Bianca”, ha affermato il magnate. Successivamente Trump, come avvenuto fino ad adesso in tutti i comizi, si è scagliato nuovamente contro Biden, definendolo come “una minaccia alla nostra democrazia perché è un incompetente”.

Usa 2024, Trump duro su Biden: “Il peggior presidente che abbiamo avuto”

Secondo Trump “Joe Biden è una minaccia alla nostra democrazia perché è un incompetente. È il l peggior presidente che abbiamo avuto. Un disastro. I dieci peggiori presidenti del nostro Paese messi insieme non hanno fatto i danni che questo incompetente ha fatto da solo”. Successivamente il tycoon è tornato nuovamente sul tema migranti, ribadendo ancora una volta che, nel caso in cui dovesse essere eletto nuovamente alla Casa Bianca, metterà in atto il più grande piano di espulsione della storia: “Queste persone in alcuni casi non sono persone, ma non posso dirlo perché quelli della sinistra radicale dicono che è una cosa che non si può dire. Sono animali”.

Usa 2024, per Biden toni più ironici

Joe Biden risponde invece con l’ironia ai toni aggressivi di Trump, dichiarando che alle prossime elezioni è presente “un candidato troppo vecchio e mentalmente inadatto per essere presidente. L’altro ragazzo sono io”. Così il presidente in occasione di una cena che si è tenuta nella serata di ieri al Gridiron Club di Washington.

Il prossimo 20 novembre Biden compirà 82 anni, mentre per Trump a giugno spegnerà 78 candeline. Proprio in virtù dell’età di entrambi i candidati, il tema anagrafico è destinato ad avere un ruolo centrale per il dibattito cittadino e per la campagna elettorale, che ogni settimana entra sempre più nel vivo in vista di una rivincita destinata a rimanere nella storia.