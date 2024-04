Usa 2024: la Camera sblocca 95 miliardi di aiuti militari per Ucraina, Israele e Taiwan

Il pacchetto è stato sbloccato con 311 voti a favore e 112 contrari

Dopo mesi di stallo la Camera Usa ha sbloccato il pacchetto di aiuti internazionali/militari voluto dal presidente Joe Biden e rimasto fermo fino ad adesso per via dell’opposizione repubblicana. Nello specifico si tratta di misure da 95 miliardi da distribuire nella seguente modalità:

61 miliardi di dollari per l’Ucraina

26 miliardi per Israele

8 miliardi per la regione dell’Indo-pacifico

Il pacchetto di aiuti internazionali è stato sbloccato dalla Camera con 311 voti a favore e 112 contrari. Il presidente Joe Biden ha accolto con grande entusiasmo l’approvazione delle misure, affermando che gli aiuti “forniranno un sostegno fondamentale a Israele e all’Ucraina e rafforzeranno la sicurezza e la stabilità nell’Indo-Pacifico.

Il presidente inoltre ha elogiato l’operato dei deputati, che al di là del colore politico hanno preso questa decisione con grande maggioranza “rispondendo alla chiamata della storia”. Considerando che la politica estera gioca sempre un ruolo fondamentale in chiave elezioni, sarà particolarmente vedere quale sarà l’impatto che conseguirà alla decisione della Camera Usa.

Usa 2024, tra le misure della Camera la vendita di TikTok

Lo sblocco degli aiuti internazionali non è però l’unico provvedimento approvato ieri dalla Camera. Tra le altre misure troviamo una legge che punta ad imporre entro nove mesi la vendita di TikTok da parte del governo cinese per fare in modo che la piattaforma possa continuare a mantenere la sua presenza sul territorio statunitense. Sono inoltre presenti delle disposizioni per imporre nuove sanzioni alla Russia per la prosecuzione della guerra in Ucraina, a Teheran per il ruolo attivo che sta giocando l’Iran nella guerra in Medio Oriente e alla Cina per gli aiuti alla Russia.

Durante il dibattito alla Camera, nei pressi di Capitol Hill, a Washington, si sono svolte manifestazioni pro Ucraina e pro Palestina.