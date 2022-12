Usa, Bill Cosby di nuovo nei guai: 5 donne lo accusano di molestie

Nuove accuse di molestie sessuali per Bill Cosby: ben 5 donne affermano di essere state stuprate dall'attore statunitense

Nuovi guai all’orizzonte per Bill Cosby.

Cinque donne hanno infatti denunciato l’attore e comico statunitense per molestie sessuali.

Tra loro, ci sarebbero anche due ex attrici della serie tv “The Cosby Show”, nota in Italia come “I Robinson”.

Quattro accuse risalirebbero agli anni Ottanta e Novanta, cioè nel momento di massimo splendore della carriera di Cosby.

La quinta accusa, invece, coinvolgerebbe Cindra Ladd, executive di Hollywood, secondo la quale Bill Cosby l’avrebbe stuprata nel 1969.

Nel 2018 l’ultima condanna di Bill Cosby

Bill Cosby, attualmente in libertà, era stato condannato nel 2018 per molestie sessuali nell’era del “MeToo”, venendo riconosciuto colpevole di aver drogato e molestato nel 2004 Andrea Constand, allenatrice di una squadra di pallavolo della Temple University, ateneo di Philadelfia di cui era un benefattore.

Dopo tre anni di carcere, nel 2021 la Corte Suprema della Pennsylvania ne ha ordinato il rilascio, ribaltando la sentenza di condanna per vizi di forma nel corso del processo contro Bill Cosby.

Nel 2022 la Corte Suprema di Washington ha rifiutato di prendere in esame il ricorso della procura della Pennsylvania contro l’appello che di scarcerazione dell’attore, dichiaratosi da sempre innocente.