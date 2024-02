Incredibile a scuola, maestra fa pagare affitto dei banchi agli alunni: “Gli insegno a gestire il denaro”

Fa discutere il metodo educativo di una insegnante di scuola elementare

Che la scuola debba essere una sorta di piccolo laboratorio in cui formare gli uomine e le donne del futuro questo è certo oltre che giusto. Ma che addirittura si debba fare pagare l’affitto dei banchi ai giovanissimi alunni forse è un tantino esagerato. Eppure, Shelby Lattimore, insegnante di terza elementare a Charlotte, negli Stati Uniti, ne è convinta: “Nella mia classe ci sono tanti bambini le cui famiglie versano in condizioni economiche disagiate, responsabilizzarli nell’uso del denaro è dunque molto importante”. Il sistema, che la maestra chiama “economia di classe“, prevede di pagare 5 euro in denaro finto come “affitto” per le loro sedie e i loro banchi.

Una mini società

Ma attenzione, perchè l’ingranaggio educativo ideato dalla Lattimore è più complesso e riporta davvero all’esperienza di una mini società a tutti gli effetti. Gli studenti, inizialmente sorpresi, si sono dedicati a vari lavori in classe. Chi pulisce porte chi tavoli, per esempio, con tanto di buste paga ogni due venerdì. “Tutto è iniziato con l’assegnazione dei lavori. Ognuno ottiene un lavoro in classe all’inizio dell’anno”, ha spiegato l’insegnante in un video postato su TikTok.

Guadagni extra

Tra le tante figure (fermaporta, apriporta, addetto al calendario, al cestino, il lavapiatti e l’aiutante dell’insegnante), a seconda della quantità di lavoro richiesta, si paga una cifra simbolica una due volte al mese con la possibilità di cambiare lavoro ogni due settimane. A spiegarlo è il Daily Mail, che aggiunge come gli studenti possono guadagnare denaro extra facendo commissioni per l‘insegnante, completando i compiti e ottenendo punteggi elevati nei test. La maestra riscuote mensilmente da ogni studente del danaro di finto “affitto” per il proprio banco e la propria sedia.

Le multe

Denaro che serve agli studenti per acquistare dei premi. C’è il “pass per mangiare in classe” a 3 euro o l’opportunità di essere “insegnante per un giorno” per 30 euro. E poi le multe, come ogni società civile seria è giusto che preveda. La Lattimore infatti sanziona alcuni comportamenti, come ritardi nel lavoro, mancanza di rispetto o danni intenzionali agli oggetti.