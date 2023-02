Usa, secondo pallone sonda cinese sorvola i cieli americani

Il Pentagono precisa che si tratterebbe di una altro dispositivo di sorveglianza come quello che si trova nello spazio aereo statunitense

Un altro pallone sonda cinese sta sorvolando l’America meridionale. Lo ha reso noto il Pentagono, precisando che si tratterebbe di una altro dispositivo di sorveglianza come quello che si trova attualmente nello spazio aereo statunitense. Il Pentagono non ha specificato in che punto si trovi il nuovo intruso.

L’amministrazione Biden ha finora evitato qualsiasi azione sottolineando come colpire il pallone sonda creerebbe una pioggia di frammenti in grado potenzialmente di ferire o uccidere le persone a terra. Inoltre, sempre stando all’amministrazione il dispositivo – a circa 20mila metri di altezza – non è in grado di raccogliere una quantità di informazioni superiore a quella di un satellite spia in orbita bassa, che Pechino usa già normalmente.

La vicenda ha causato un incidente diplomatico fra Washignton e Pechino – che sostiene trattarsi di un apparecchio civile con a bordo strumenti scientifici di ricerca – tanto da costringere il Segretario di Stato americano Antony Blinken a cancellare la visita in Cina prevista domenica. Blinken ha ribadito la disponibilità al dialogo rimandando la sua missione a quando “vi saranno le condizioni per una visita”, senza fissare alcuna data ma invitando Pechino ad allontanare la sonda dello spazio aereo statunitense come “primo passo” per risolvere il problema.