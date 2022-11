Usa: Trump annuncia che si ricandida alla Casa Bianca alle elezioni del 2024

"Per rendere di nuovo l'America grande e gloriosa, questa sera annuncio la mia candidatura alla carica di Presidente degli Stati Uniti", ha affermato

Donald Trump ha annunciato che si candiderà ancora per la corsa alla Casa Bianca del 2024. “Per rendere di nuovo l’America grande e gloriosa, questa sera annuncio la mia candidatura alla carica di Presidente degli Stati Uniti”, ha affermato, parlando dal suo resort di Mar-a-Lago, in Florida. Trump, allora in carica alla Casa Bianca, aveva perso le elezioni del 2020 contro Joe Biden. E da allora ha sempre sostenuto, portando con se una fetta importante del Partito repubblicano, che la vittoria gli era stata rubata. “Due anni fa eravamo una grande nazione e presto lo saremo di nuovo”, ha affermato ieri. Mentre il tycoon parlava, Biden ha scritto che “Trump a deluso l’America” quando è stato Presidente. Trump dovrà comunque prima assicurarsi la nomination del Gop.