Vaccini, a Palermo aprono 3 hub: da oggi in funzione h12 a Villa delle Ginestre

Tutte le informazioni su vaccinazioni e somministrazioni dei tamponi in città e provincia sono contenute nel portale realizzato dall’Asp di Palermo

L’Asp di Palermo attiverà il 2 gennaio prossimo altri 3 centri per la somministrazione del vaccino anticovid. All’apertura da oggi h12 ogni giorno dell’Hub di Villa delle Ginestre, si aggiungeranno lunedì prossimo il Presidio “Biondo” di via La Loggia n. 5, l’Enrico Albanese di via Papa Sergio I e il Centro dedicato di Tommaso Natale. Tutte le informazioni su vaccinazioni e somministrazioni dei tamponi in città e provincia sono contenute nel portale realizzato dall’Asp di Palermo, raggiungibile all’indirizzo internet portale.asppalermo.org/ oppure attraverso l’homepage del sito aziendale www.asppalermo.org.

Gli utenti hanno la possibilità di prenotare sede, giorno e fascia oraria di somministrazione del vaccino o – per rendere più rapide le procedure propedeutiche di compilazione dei moduli – registrare l’accesso ai Drive In.