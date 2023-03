A Valderice arriva la nuova rete fognaria

“I lavori terminati al depuratore di contrada Annamaria ci permetteranno di collegare alcune frazioni con la rete fognaria”, spiega in un’intervista al Quotidiano di Sicilia il sindaco Stabile

VALDERICE (TP) – La Sicilia da decenni fa i conti con una rete fognaria fatiscente. A Valderice si sta cercando di mettere un punto alla questione in ottica di salvaguardia ambientale.

A fare la differenza è non solo l’attenzione e il rispetto che ognuno può dedicare alla cosa pubblica, ma “le politiche ambientali devono guardare oltre e creare condizioni e infrastrutture che siano strumenti per l’ecosostenibilità”, così come scrive il Sindaco valdericino Francesco Stabile, che in una nota diramata, tramite la sua pagina facebook, annuncia: “In tale direzione, siamo riusciti, con tenacia, a completare il lungo e complesso iter che ha reso una realtà il depuratore di contrada Annamaria, grazie al quale i cittadini di Sant’Andrea, ed in seguito quelli di Bonagia, potranno avere la tanto attesa rete fognaria. Una struttura all’avanguardia nella depurazione, a garanzia di uno smaltimento nell’assoluto rispetto dell’ambiente e di chi ci vive”.

Un intervento che i cittadini aspettano da varie consiliature. Adesso la città è ad un passo dall’attivazione della rete fognaria. “Come ha potuto apprendere – scrive sui social il primo cittadino rispondendo alle critiche di un utente – sono stati completati i lavori al depuratore, motivo per cui siamo in attesa dell’ultima firma da parte dell’assessorato regionale. Viviamo in Sicilia e la burocrazia è molto più farraginosa che in altre Regioni Italiane. Se nessuno è riuscito in 30 anni un motivo anche ci sarà. Ma questa volta è stato fatto un gran lavoro, con tanto impegno quotidiano e l’ultimazione del depuratore è una testimonianza. Abbia fiducia nel mio e nel nostro operato, non mi sono mai sottratto a nessun confronto e mai lo farò, sono stato sempre disponibile perché ho la coscienza pulita per aver fatto di tutto nell’interesse della nostra comunità. Adesso ci siamo veramente, siamo proprio al rush finale per questo grande risultato che porrà fine ai tanti disagi che per anni la comunità ha vissuto. Rimango sempre a disposizione per qualsiasi confronto. Adesso avrà l’occasione per continuare a darci fiducia per un lavoro assai difficile portato avanti e oramai, mi sento di affermare con certezza, giunto in dirittura di arrivo. Noi non molliamo e saremo sempre al fianco dei nostri concittadini”.

Abbiamo così contattato telefonicamente Francesco Stabile per cercare di capirne di più: “I lavori al depuratore sono terminati – ci spiega – in questi giorni è stata completata anche la condotta sottomarina. Attendiamo solo il decreto da parte dell’assessorato regionale Energia Acqua e Rifiuti per l’autorizzazione allo scarico. Questo lavoro è stato di vitale importanza perché permetterà di collegare tutti gli abitanti della zona di Sant’Andrea al fine di superare le problematiche legate alle fosse Imhoff ed agli innumerevoli interventi di autospurgo. Terminati i lavori di collegamento nella predetta zona, partiremo con i cantieri anche a Bonagia al fine di concatenare entrambe le aree”.

Sui progetti futuri il Primo Cittadino ci fa sapere: “Stiamo lavorando anche nelle frazioni di Crocevie e Fico, per ampliare la rete fognaria dove purtroppo ancora manca. I fondi per la realizzazione provengono dall’Europa, quindi faremo sempre fede al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.