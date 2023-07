Valderice, atti persecutori nei confronti del figlio: arrestato 68enne

Il padre nell’ultimo periodo avrebbe messo in atto comportamenti persecutori tramite pedinamenti, minacce e aggressioni per futili motivi

I carabinieri di Valderice (Trapani) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 68enne pregiudicato del posto per atti persecutori nei confronti del figlio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari sono stati allertati dalla vittima che, da quanto dichiarato, di consueto veniva raggiunto sul posto di lavoro dal padre che lo minacciava e gli impediva di proseguire le attività lavorative. I carabinieri in poco tempo giungevano nel terreno agricolo dove il richiedente si trovava col genitore che, in evidente stato di agitazione, era ancora intento a minacciare il figlio lanciandogli addosso diversi oggetti impedendo allo stesso di svolgere l’attività lavorativa.

Da quanto dichiarato e denunciato dalla vittima il padre nell’ultimo periodo avrebbe messo in atto spesso questo tipo di comportamenti persecutori tramite pedinamenti, minacce e aggressioni per futili motivi legati alla contesa di alcuni mezzi agricoli. Sottoposto a perquisizione inoltre il 68enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato. Arrestato, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa.