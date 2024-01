Vandali danneggiano fontana in piazza a Vittoria, il sindaco: “Orrore e indignazione”

Ignoti malviventi hanno danneggiato la fontana che si trova in piazza Giordano Bruno, in pieno centro storico

Vandali in azione a Vittoria, in provincia di Ragusa. Ignoti malviventi hanno gravemente danneggiato la fontana di piazza Giordano Bruno, in pieno centro storico.

L’indignazione del sindaco

Duro lo sfogo del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, in un post pubblicato su Facebook con le foto dello scempio: “Il seme dell’odio e della barbarie. Orrore e indignazione: distrutta la fontana monumentale di San Biagio. La firma del terrorismo bullo-mafioso. Spacciatori e bande miste con italiani e gruppi di immigrati attaccano in punti diversi. Chiedo interventi immediati – scrive il primo cittadino – e la identificazione di questi personaggi. La città è a rischio”.