Palermo, denunciato turista tedesco: ha fatto la pipì nella fontana del Marina Yachting

Non c'è pace per il nuovo sito donato alla città dall'autorità portuale

Comincia a far parlare di sè non solo per la sua bellezza ma anche, purtroppo, per atti vandalici e adesso anche osceni. Parliamo del Palermo Marina Yachting, il luogo turistico nuovo di zecca donato alla cittadinanza e ai turisti dall’autorità portuale.

Bisogno fisiologico…fuori posto

Dopo la rottura da parte di ignoti dei servizi igienici, il sito ha visto un turista tedesco di 37 anni fare la pipì direttamente nella fontana che si trova all’interno del molo trapezoidale. Allertati da alcuni passanti, a interventire in via Patti sono stati i poliziotti.