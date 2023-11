Brutta scoperta al molo trapezoidale di Palermo, bagni “distrutti” dai vandali

Vandali in azione poche settimane dopo l'inaugurazione del Palermo Marina Yachting.

Brutta scoperta al Palermo Marina Yachting di Palermo: i vandali hanno danneggiato i bagni per disabili del molo trapezoidale.

Sono in corso gli accertamenti sul caso. Un brutto episodio avvenuto pochissime settimane dopo l’inaugurazione del molo. E purtroppo non si tratta neanche dell’unico ai danni della città nelle ultime settimane. Lo scorso 26 ottobre, infatti, alcune persone – già identificate – avrebbero realizzato una scritta su un muro dell’area monumentale del Castello a Mare. “M+L, sott’e stelle”, questa la scritta fatta con la vernice rossa. Appena 10 giorni prima, invece, era stata scoperto un cuore inciso su uno dei negozi aperti durante l’inaugurazione del Palermo Marina Yachting.

Vandali in azione al molo trapezoidale di Palermo

Sui social sono apparse nelle scorse ore diverse denunce. Dei vandali avrebbero preso di mira i bagni per diversamente abili, staccando le tavolette del water, danneggiando la cassetta dell’acqua e disegnando sui muri.

Tra i tanti commenti c’è quello di Donato Didonna, che su Facebook scrive: “Il personale addetto alle pulizie di Palermo Marina Yachting (Molo trapezoidale) pensa giustamente che i palermitani non meritino servizi pubblici: nessuna azienda, pur con le migliori intenzioni, può offrire servizi ‘contro’ l’azione di cittadini incivili. Perché dobbiamo tollerare tutto questo? Alla fine, i servizi verranno negati, come tradizione, invece di essere incrementati in un circolo vizioso senza senso”.

Immagine da Facebook