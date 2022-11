Vandalo imbratta la scuola “Niente rancore, mi annoio”, il preside: “Vieni a fare Street Art da noi”

Un vandalo ha imbrattato con alcune scritte di vernice nera l'ingresso dell'Istituto Einaudi-Ceccherelli nel comune in provincia di Livorno

Curioso botta e risposta a Piombino. Un vandalo ha imbrattato con alcune scritte di vernice nera l’ingresso dell’Istituto Superiore Einaudi-Ceccherelli nel comune in provincia di Livorno. “Niente rancore. Giusto perché mi annoio”, si legge nella “rivendicazione” del vandalo.

Non è tardata ad arrivare la spiazzante risposta del dirigente scolastico della scuola toscana che in un post pubblicato sulla pagine facebook dell’Istituto, nel quale correla le foto, si rivolge allo spavaldo imbrattatore: “Niente rancore anche da parte mia – scrive Carlo Maccanti – . Non ce l’hai con la scuola, ma con la noia che ti porti addosso. Non è dentro scuola che ci si annoia: la noia vera sta fuori. Coi nostri ragazzi del Liceo Artistico quest’anno faremo anche Street Art, che ne dici?”.