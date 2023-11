Varato dalla Giunta di Pietraperzia il Rendiconto 2022

Confermate le criticità già evidenziate in passato per la gestione dell’Ente, a partire dai bassi livelli di riscossione dei tributi. Adesso il documento, dopo la valutazione dei Revisori, passerà all’esame definitivo del Consiglio comunale

PIETRAPERZIA (EN) – La Giunta municipale, convocata dal primo cittadino Salvuccio Messina, si è recentemente riunita per procedere all’approvazione della relazione sulla gestione, della nota integrativa e dello schema di Rendiconto dell’esercizio 2022. A prendere parte ai lavori è stato anche il vice segretario generale Giuseppe Speranza. Assenti, invece, il vice sindaco Angelica Zarba e l’assessore al Bilancio, Affari legali e contenzioso Salvatore Russo.

Gli strumenti di programmazione che hanno guidato la stesura del documento sono stati: il Piano esecutivo di gestione (Peg) e delle performances, approvato con delibera di Giunta; le variazioni di bilancio e il riaccertamento ordinario dei residui approvato con delibera di Giunta n. 65 del 05/12/2022.

Il conto del bilancio dell’esercizio 2022 si chiude con un disavanzo di amministrazione di 2.749.691,31 euro, così come risulta dalle seguenti voci della gestione finanziaria: riscossioni e pagamenti per un importo di 11.143.267,90 euro; residui attivi 12.074.999,72 euro; residui passivi 4.380.929,39 euro; parte accantonata per un totale di 7.329.920,28 euro; parte vincolata 1.022.015,38 euro; parte destinata agli investimenti 2.490,42 euro.

Il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di 307.342,40 euro; il patrimonio netto presenta una consistenza di 11.375.598,29 euro e un fondo di dotazione di 6.498.095,74 euro.

Dall’analisi del Rendiconto emergono, inoltre, alcune criticità riguardanti da una parte i livelli di riscossione ordinaria delle entrate tributarie, pur in presenza di migliori livelli di pagamenti da parte dei contribuenti e dall’altra gli accertamenti per evasione dai tributi dove si registrano sofferenze nella gestione della fase finale di riscossione.

Nello specifico, il gettito relativo al 2022 è stato pari a 1.183.687,00 euro di cui 1.172.387,00 euro per l’Imu ordinaria, in aumento rispetto al gettito 2021 (1.084.814,78 euro) e 11.300,00 euro per il recupero evasione dell’Imu, in calo rispetto agli accertamenti 2021 (72.182,27 euro).

Dopo l’approvazione da parte della Giunta lo schema di Rendiconto 2022, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa verrà trasmesso al Consiglio comunale, una volta acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai fini della sua definitiva approvazione.