Tornano gli incendi nel Siracusano, fiamme alte e vigili del fuoco in azione

Un grosso incendio è scoppiato in queste ore nel Siracusano, sono in corso le operazioni di spegnimento anche con l'uso di elicotteri.

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in queste ore in un’area compresa tra le località di Canicattini Bagni e Floridia, in provincia di Siracusa.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito nelle contrade Monasteri e Spinagallo, aggredendo diversi ettari di macchia mediterranea.

Gli interventi di spegnimento

Sul posto si sono presentate due squadre dei vigili del fuoco, insieme agli operatori della Forestale e della Protezione civile.

Nell’area è stato richiesto anche l’intervento degli elicotteri della flotta regionale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al fine di spegnere il rogo anche con l’intervento dall’alto.