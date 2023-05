Vede ragazza sola alla guida, la segue e tenta di stuprarla: arrestato 39enne

All'arrivo dei carabinieri, l'uomo è stato immobilizzato e arrestato.

Stava per trasformarsi in un vero incubo la serata di una ragazza 21enne di Firenze che, sabato 6 maggio, a Calenzano (FI), mentre stava guidando per andare a trovare gli zii, lungo la strada si è vista avvicinare da un uomo a bordo della sua vettura. Capendo subito le cattive intenzioni la giovane ha dato gas senza tuttavia riuscire a seminare il molestatore.

La tentata violenza

L’intenzione dell’uomo era chiara, ovvero riuscire a portare a compimento una violenza sessuale. Il 39enne, originario di Prato e con una denuncia alle spalle per lesioni, le ha tagliato la strada, è sceso dall’auto che stava guidando e, approfittando del choc della ragazza ha aperto la portiera riuscendo a intrufolarsi dal lato del passeggero della sua vettura. Fortunatamente, la potenziale vittima di stupro è riuscita a divincolarsi e a fuggire.

L’arrivo dei carabinieri

Ad aiutarla è stato lo zio che, dopo avere avvertito i soccorsi si è precipitato dalla nipote. Nonostante ciò, il 39enne, per nulla intimorito dalla presenza del parente, ha proseguito nel suo tentativo di violenza gettando a terra più volte la giovane. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato.