“Vedo la Madonna da quando ho 8 anni”: spunta una nuova veggente

Una donna avrebbe rivelato di vedere la Madonna e Gesù Cristo sin da bambina: al momento, preferisce restare nell'anonimato

Spunta una nuova veggente a Trevignano Romano.

Gisella Cardia, infatti, non sarebbe l’unica presente in città.

Una donna, infatti, intervenuta nel corso di “Mattino Cinque”, avrebbe rivelato di vedere la Madonna da quando era solo una bambina: “Ho avuto il primo segno di questo dono quando avevo 8 anni”, ha rivelato la veggente a Canale 5.

La veggente vuole rimanere anonima

La sedicente veggente ha preferito per il momento restare nella anonimato, confessando in un messaggio audio inviato al giornalista del programma di Canale 5 di “voler continuare a praticare la fede in assoluta privacy, senza apparire”.

“Ho avuto il primo segno di questo dono quando avevo otto anni, questo però si è sviluppato totalmente all’età di 12 anni – prosegue la donna – Quando ho visto per la prima volta Gesù e la Madonna pensavo fosse una illusione ottica, non immaginavo che da lì a poco avrei sviluppato questo dono”.