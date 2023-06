Veggente bulgara terrorizza mondo: “Disastro nucleare nel 2023”, ecco quando

In passato, una sua chiaroveggenza previde il crollo delle torri gemelle.

Stando alle sue precognizioni, al genere umano, anzi, alla vita sulla terra in generale non resta poi molto. A terrorizzare, chiaramente i più impressionabili, ci pensa la veggente bulgara Baba Vanga, non nuova a previsioni catastrofiche. Ciò che semmai inquieta è che l’anziana donna, in passato, sembra avere previsto, azzeccandoci, il crollo delle torri gemelle. L’ultima sua chiaroveggenza recita così: disastro nucleare nel 2023, che, stando alla recrudescenza della guerra in Ucraina un minimo di ansia addosso la mette eccome.

Una nuova Chernobyl

Per chi non la conoscesse, la veggente bulgara, cieca, è morta più di 25 anni fa, ma nonostante tutto, molte delle sue previsioni, nel tempo, si sono avverate. Secondo quanto riportato dal New York Post, è stato in punto di morte che Baba Vanga fece riferimento a una spaventosa esplosione che coinvolgerà una centrale nucleare e che causerà l’insediamento di nubi tossiche su tutta l’Asia. Una sorta di nuova Chernobyl, dunque, che potrebbe cambiare i connotati del mondo.