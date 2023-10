Venti di burrasca in arrivo in Sicilia, a Trapani chiuse le ville comunali

Chiuse le ville comunali a Trapani per la giornata di domani in vista del forte vento di burrasca in arrivo in città.

La città di Trapani si cautela in vista del possibile maltempo in arrivo nella parte occidentale della Sicilia.

A causa dei venti di burrasca forte provenienti dai quadranti meridionali, l’assessore Emanuele Barbera ha disposto la chiusura al pubblico delle ville comunali “Margherita” e “Pepoli” per l’intera giornata di domani, lunedì 30 ottobre 2023. Secondo le previsioni meteo sono previste raffiche fino a 90 chilometri orari.

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda le previsioni meteo in Sicilia, il Dipartimento della Protezione civile siciliana ha emanato un bollettino in cui si parla di venti “forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, specie nella seconda parte della giornata, sulla Sicilia occidentale e settentrionale”.

“Da molto mosso ad agitato il Tirreno centro-meridionale settore ovest; molto mosso lo Stretto di Sicilia; tendenti a molto mossi, in serata, gli altri mari”, sottolinea ancora il bollettino meteo.

Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay