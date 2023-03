Da Yilmaz Akkaya a Paola Caruso, i protagonisti del weekend di “Verissimo”

Silvia Toffanin torna negli studi di Canale 5 con nuove interviste esclusive e tante curiosità: le anticipazioni dell'11 e del 12 marzo.

Pronti per un nuovo doppio appuntamento con “Verissimo”? Silvia Toffanin darà il benvenuto ai tanti telespettatori anche sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 su Canale 5 a partire dalle ore 16.30.

A ogni weekend la trasmissione si arricchisce di personaggi, di storie e soprattutto di esclusive. Una delle caratteristiche del programma, infatti, è quella di riuscire ad arrivare prima di tutti a rivelare un aspetto della vita dei protagonisti attraverso domande che portano ad aprirsi. Anche per questa settimana, la conduttrice ha in serbo un parterre di ospiti che sapranno intrigare ed emozionare, non dimenticando mai il sano intrattenimento e approfondimento.

Gli ospiti a Verissimo di sabato 11 marzo 2023

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 16:30 su Canale 5, Silvia Toffanin ospiterà a “Verissimo” Piero Chiambretti. Il giornalista e conduttore inizia una nuova avventura televisiva sempre su Canale 5. Il suo nuovo programma sarà “La tv dei 100 e uno”. A seguire, un momento che sarà tanto amato dal pubblico della rete Mediaset.

In esclusiva a “Verissimo” arriverà l’attore turco Uğur Güneş, alias Yilmaz Akkaya, il protagonista di “Terra amara”, che i telespettatori hanno imparato a conoscere seguendo le sue vicende quotidianamente. Rimanendo nell’ambito della recitazione, Franco Nero si racconterà tra carriera e il nuovo film “L’uomo che disegnò Dio” e Madalina Ghenea si aprirà alla conduttrice in un’intervista inedita. Spazio per la musica con Syria e Manuela Villa.

Le anticipazioni di domenica 12 marzo 2023

Domenica 12 marzo 2023 sempre su Canale 5 alle ore 16.30, a “Verissimo” ci sarà l’intervista a tutto tondo a Giorgia. La cantante è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo e ha rilasciato il suo nuovo album dal titolo “Blu’”. Sarà un’occasione per approfondire alcune dichiarazioni e conoscere il suo nuovo lavoro.

In studio ci sarà anche Nino D’Angelo che porterà la sua umanità e il racconto lungo oltre quarant’anni della sua carriera.

A seguire Sandra Milo, icona senza tempo del cinema italiano sempre propensa a sperimentare nuovi progetti cinematografici e televisivi. Un esempio è il recente “Quelle brave ragazze” con Mara Maionchi e Marisa Laurito. Infine, ci saranno Anna Pettinelli e Paola Caruso. Quest’ultima parlerà del grave problema di salute che ha colpito mesi fa suo figlio Michele e di come stia oggi.

Dove e come guardare Verissimo

È possibile vedere “Verissimo” sia su Canale 5 sia in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche le singole interviste e qualche extra.

Sandy Sciuto