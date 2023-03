Verissimo, l’intervista ai genitori di Angela Celentano e la lotta di Carolyn Smith: gli ospiti

Torna su Canale 5 "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin: le anticipazioni e gli ospiti delle puntate di sabato 25 e domenica 26 marzo.

L’arrivo del weekend significa il consueto doppio appuntamento con Silvia Toffanin. Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 su Canale 5 dalle ore 16:30, si riaccende lo studio di “Verissimo” per dare spazio alle storie di personaggi famosi e, magari, a qualche scoop.

Silvia Toffanin, infatti, ha oramai abituato i telespettatori a interviste che scavano nelle carriere dei personaggi, che promuovono i loro nuovi progetti e che sanno tirare fuori aspetti inediti della vita dell’ospite. Ed è proprio per questo che il programma viene premiato ogni settimana, perché sa unire approfondimento e intrattenimento a rivelazioni e gossip. Per questo weekend, il parterre di ospiti si preannuncia interessante e capace di conquistare il pubblico proprio perché i personaggi famosi vengono da mondi diversi.

Verissimo, ospiti e anticipazioni di sabato 25 marzo

Sabato 25 marzo 2023 alle ore 16:30 su Canale 5, Silvia Toffanin farà un ritratto di Costanza Caracciolo. L’ex velina è oggi un’imprenditrice nonché mamma di due bambine e moglie di Bobbo Vieri. A seguire ci sarà l’intervista a Carol Alt, icona della moda degli anni ’80. Con lei si ripercorreranno quegli anni fino ad arrivare al presente di una delle top model più apprezzate da sempre.

Spazio per un racconto di rivincita e sport. Dopo l’esperienza come inquilino della casa più chiacchierata e osservata d’Italia, Manuel Bortuzzo è tornato al nuoto riuscendo a portare grandi risultati. A “Verissimo”, sabato 25 marzo, ci sarà anche Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”.

Inoltre, anche quest’anno, Silvia Toffanin ospita gli allievi eliminati dal serale di Amici. In studio ci saranno Megan e NDG, che sono stati i primi due eliminati di questa edizione. Sarà un modo per conoscerli di più e per rivederli ballare e cantare.

Gli ospiti di domenica 26 marzo 2023

Domenica 26 marzo 2023 sempre su Canale 5 alle ore 16:30, per la prima volta a “Verissimo”, Silvia Toffanin intervisterà Maria e Catello Celentano, genitori di Angela, scomparsa nel nulla 27 anni fa. Sarà un momento davvero inedito, dato che la coppia si è sottratta spesso all’attenzione dei media. La coppia non ha mai perso la speranza di poter riabbracciare la figlia.

A seguire, il racconto commovente di Lino Banfi, che di recente ha perso la moglie Lucia, e Carolyn Smith, il giudice di Ballando con le stelle, che parlerà dell’ennesima lotta con forza e coraggio contro il cancro che è ritornato.

Per approfondire il tema dell’amicizia, nello studio di “Verissimo” arriveranno Stefania Orlando e Anna Pettinelli, che dialogheranno con la conduttrice proprio sul loro rapporto.

Infine, sempre per non perdere di vista quanto accade nel serale di Amici, in studio arriveranno i tre giudici di questa edizione ossia: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Dove e come guardare Verissimo

È possibile vedere il programma su Canale 5 ma anche in diretta streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity dove sono disponibili le interviste singolarmente anche delle passate edizioni.

Sandy Sciuto