“Verissimo”, da Miriam Leone a Tiziano Ferro: anticipazioni puntate 12 e 13 novembre

Anche questo fine settimana torna "Verissimo" su Canale 5 con Silvia Toffanin alla conduzione. Ecco gli ospiti e le anticipazioni.

Si rinnova l’appuntamento sabato 12 e domenica 13 novembre con Silvia Toffanin che presenta una nuova puntata di “Verissimo”. Su Canale 5 a partire dalle 16:30, Silvia Toffanin ospiterà in studio i volti noti che fanno parlare di sé o che sono impegnati in progetti che intendono presentare al pubblico o che vogliono celebrare l’amore al cospetto della conduttrice.

Settimana dopo settimana si alternano presenze eterogenee che hanno in comune una cosa: la voglia di raccontarsi nelle loro ambizioni, carriere, vite private e progetti futuri. Per il weekend già arrivato, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere gli ospiti in studio, a dialogare e, magari, a farsi svelare qualcosa di inedito.

Sabato 12 novembre saranno presenti in studio Miriam Leone e Giacomo Gianniotti. I due attori presenteranno il nuovo film diretto dai Manetti Bros ossia “Diabolik – Ginko all’attacco” in arrivo nei cinema italiani il prossimo 17 novembre. Se per Miriam Leone è un momento molto importante a livello lavorativo perché è al cinema con diversi progetti mentre gira a Palermo la serie “I leoni di Sicilia”, basata sul libro di Stefania Auci, per Giacomo Gianniotti il film rappresenta un modo di farsi conoscere dal pubblico italiano dopo l’avventura in Grey’s Anatomy.

Ci sarà anche Nino Frassica che è pronto ad arrivare nelle librerie fisiche e digitali con “Paola. Una storia vera”, libro edito da Mondadori che farà molto parlare di sé. Pamela Villoresi si racconterà ripercorrendo la sua carriera tra passato e presente.

Al centro del sabato pomeriggio in compagnia di Silvia Toffanin ci sarà l’amicizia. In studio, infatti, arriveranno Flora Canto e Tosca D’Aquino. Le due attrici parleranno del loro rapporto d’amicizia, rivelando qualche aneddoto come l’inizio dell’affetto reciproco e qualcosa che il pubblico sconosceva. Per finire, Ale e Franz. Il duo comico dialogherà con la conduttrice tra battute, confessioni e l’amore per il loro lavoro.

Domenica 13 novembre, Silvia Toffanin regala ai suoi telespettatori un’esclusiva imperdibile. La puntata sarà interamente dedicata a Tiziano Ferro che ha scelto proprio “Verissimo” per celebrare i vent’anni di carriera. Uno spazio inedito nel quale il cantautore italiano si aprirà completamente. Non mancheranno sorprese, video inediti e i saluti di amici vip cantanti e non che vorranno festeggiare con lui.

È possibile vedere “Verissimo” sia su Canale 5 sia su Mediaset Infinity. La piattaforma, inoltre, garantisce di rivedere le puntate o le singole interviste e degli extra.