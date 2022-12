“Verissimo”, ospiti e anticipazioni di sabato 10 e domenica 11 dicembre

Anche questo fine settimana torna Verissimo di Silvia Toffanin. Ecco le novità e gli ospiti che si alterneranno nel salotto di Canale 5.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre saranno gli ultimi appuntamenti con Verissimo prima della pausa per le festività natalizie.

Silvia Toffanin darà il benvenuto ai telespettatori di Canale 5 in un altro weekend all’insegna di curiosità, aneddoti, approfondimenti e tante chiacchiere con gli ospiti che si alterneranno.

Verissimo, puntata del 10 dicembre

Sabato 10 dicembre a partire dalle ore 14:10, “Verissimo” partirà con l’intervista a Santo Versace, fratello dello stilista Gianni. L’uomo parlerà del suo libro dal titolo “Fratelli. Una famiglia italiana” nel quale racconta della sua vita e anche dell’omicidio del fratello stilista.

A seguire entreranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i veterani conduttori di Striscia La Notizia. I due torneranno al comando del tg satirico fondato da Antonio Ricci a partire da lunedì 12 dicembre. Prima, però, si concederanno alle domande di Silvia Toffanin con ironia e voglia di confidenze.

Ci saranno anche l’attrice Clarisse Burt per la sua prima volta nello studio di Verissimo e Wilma De Angelis che sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto tra carriera e vita privata.

Infine, Silvia Toffanin dialogherà con Giulia De Lellis, una delle influencer italiane più amate e seguite anche dal pubblico di Canale 5.

Verissimo, puntata dell’11 dicembre

Domenica 11 dicembre “Verissimo” andrà in onda a partire dalle 16 e sempre su Canale 5.

I ragazzi de Il Volo saranno i primi ospiti di Silvia Toffanin. Ignazio, Gianluca e Piero parleranno di questo periodo della loro carriera e di un importante evento che li vedrà in un grande concerto in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale.

In attesa di rivederli insieme nei cinema italiani con il loro nuovo film “Il grande giorno”, Aldo, Giovanni e Giacomo presenteranno la pellicola sottoponendosi alle domande della conduttrice. Saranno presenti anche Gigliola Cinquetti e Gabriella Labate.

Alessandra Celentano, la prof. più chiacchierata e apprezzata di tutte le edizioni di Amici, si racconterà. Infine, per il momento di celebrazione dell’amore, in studio ci saranno Francesca Cipriani e il marito Alessandro. Per la prima volta rivedranno le immagini delle nozze e rivivranno le emozioni di quel giorno condividendole con la conduttrice.

Verissimo andrà in vacanza per una pausa natalizia dopo queste due puntate. Al suo posto il 17, 24 e 31 dicembre verrà trasmesso “Verissimo. Le storie” ossia tre appuntamenti con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti.

Il programma tornerà regolarmente in onda con l’inizio del nuovo anno. Le prime due nuove puntate andranno in onda sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023.