Verso Catania-Crotone, Tabbiani: “Faremo una grande partita: equilibrio parola chiave della stagione”

E' tutto pronto in casa Catania per il debutto stagionale al "Massimino" contro il Crotone: le parole di mister Tabbiani in conferenza stampa

L’attesa sta finalmente per giungere al termine, il semaforo è quasi verde.

Il Catania è pronto a fare il suo debutto nel campionato di Serie C 2023-2024.

E lo farà col botto, davanti ad un “Massimino” totalmente rivisitato e gremito da oltre 20 mila spettatori, impazienti di trascinare alla vittoria Chiricò e compagni nel big-match contro il Crotone.

Nella sala stampa del vecchio “Cibali”, a poco più di 24 ore dall’opening match di venerdì, mister Luca Tabbiani ha incontrato i giornalisti presenti e fatto il punto della situazione in casa etnea.

Tabbiani: “Faremo una grande partita: voglio una squadra propositiva”

Il tecnico ex Fiorenzola è carico in vista del gran debutto

“Vogliamo ringraziare i tifosi del Catania per la fiducia posta in noi ancora prima dell’inizio del campionato – le parole di Tabbiani – Sarà una grande emozione giocare domani con questo pubblico. Abbiamo una grande responsabilità. La prima partita è particolare per tutti. Ci sono realtà che hanno mantenuto la squadra dell’annata precedente. Dobbiamo fare una prestazione importante a livello caratteriale. Il Crotone? È una delle squadre che scenderà in campo con tanti uomini dell’annata precedente. Noi dobbiamo cercare di mettere in difficoltà nei loro punti deboli. Dobbiamo creare una precisa identità per migliorare la nostra qualità in queste partite.

“Siamo competitivi, dovremo avere grande equilibrio”

“Io penso che siamo competitivi – continua l’allenatore rossazzurro – Abbiamo un nome e una storia importante. Noi ci dovremo mettere del nostro, l’idea è quella di avere una squadra competitiva. dobbiamo cavalcare l’entusiasmo, il risultato avrà una valenza importante, ma dobbiamo stare lontani dall’euforia. Questo è un grande gruppo di ragazzi, dovremo riuscire a mantenere l’equilibrio sia nelle vittorie e sia nelle sconfitte. La chiave tattica di domani? Dobbiamo essere bravi a giocare nella fase di costruzione a pochi tocchi. Sono felice di come abbiamo preparato la partita. Siamo pronti ad affrontare il Crotone. Rapisarda? Ha recuperato. Il play? Sia Ladinetti che Rizzo che i centrali saranno quelli che dovranno costruire. Miglioramenti? Tantissimi! Le amichevoli vanno prese con il giusto peso. L’aspetto motivazionale non esiste, il livello sì alzato moltissimo. Siamo sicuramente pronti per affrontare una partita in uno stadio bellissimo. All’inizio saranno tutti dalla nostra parte e ci aiuteranno a superare i momenti di difficoltà”.

“Di Carmine sarà della partita, devo ancora decidere sgli attaccanti”

“Le amichevoli? È stata una scelta in base al ritiro per integrarci bene nella nuova realtà. A me converrebbe dirti di sì. Ma non voglio alibi. Anche con più amichevoli avrei detto lo stesso. Di Carmine? Si è allenato bene, dobbiamo fare un percorso di inserimento. Non ha mai giocato una amichevole. Domani decideremo, ma farà parte della squadra. De Luca? Sarà utile a noi e ci darà tante soddisfazioni. Nessun allenatore si basa sui singoli.

“Difesa alta? Dobbiamo costruire un’identità. Se stiamo con la difesa alta vuol dire che la squadra ha lavorato meglio. Se dobbiamo stare più bassi dipende dalle fasi delle partite. Quaini ha qualche idea in più rispetto ad altri, ma ho trovato tanti altri calciatori intelligenti. Sarao? È un giocatore che ritengo importante come Dubickas, Popovic e Di Carmine. Ognuno ha delle caratteristiche diverse. Ha fatto una preparazione continua e non ha subito infortuni. Sta bene. Mercato? La rosa è competitiva. Vedremo se cogliere delle opportunità, altrimenti resteremo così”.