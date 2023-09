Verso Catania-Foggia: 20 rossazzurri a disposizione di Tabbiani

20 i convocati rossazzurri da mister Tabbiani in vista della sfida di lunedì sera al "Massimino" tra Catania e Foggia

Lunedì sera i riflettori torneranno ad accendersi allo stadio “Angelo Massimino”.

Il Catania, reduce dallo scialbo 0-0 contro il Monopoli, vuole centrare subito il riscatto nella sfida contro il Foggia.

In vista del monday-night della 5a giornata del girone C, mister Tabbiani ha convocato 20 calciatori: ancora assente il capitano Giuseppe Rizzo, mentre è out anche il neo arrivato Zanellato.

I convocati per Catania-Foggia

Questo l’elenco dei convocati etnei in vista della sfida di lunedì sera.

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

19 Deli

21 Ladinetti

22 Livieri

24 Bocic

26 Lorenzini

27 Castellini

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura