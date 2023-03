Verso Città di Sant’Agata-Catania, 24 i rossazzurri convocati

Mancano poche ore all'inizio di Città di Sant’Agata-Catania e Giovanni Ferraro ha convocato ventiquattro giocatori.

Mancano poche ore all’inizio di Città di Sant’Agata-Catania, in programma domani alle 15. Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha convocato ventiquattro giocatori in vista del match che si disputerà allo stadio “Biagio Fresina” ed è valido per la ventiseiesima giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23. Ecco gli atleti chiamati dall’allenatore:

1 – Bethers

2 – Boccia

4 – Somma

5 – Rapisarda

7 – An. Russotto

8 – Di Grazia

9 – Litteri

10 – Lodi

11- Forchignone

12 – Bollati

17 – De Luca

18 – Rizzo

21 – Pedicone

22 – Groaz

23 – Palermo

24 – Vitale

26 – Lorenzini

27 – Castellini

31 – Chiarella

32 – Giovinco

35 – De Respinis

70 – Baldassar

79 – Jefferson

99 – Sarao.