Via D’Amelio, Meloni: “Non mancherò neanche quest’anno”

“Mai mancata a via D’Amelio, non mancherò neanche quest’anno”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso del punto stampa al termine del viaggio sul nuovo Frecciarossa Roma-Pompei assicura che sarà presente alle celebrazioni in ricordo di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta uccisi il 19 luglio 1992 a Palermo.

La strage del 19 luglio 1992

“Molti sanno quando ho cominciato a fare politica, e io lo ricordo molto bene”, ha aggiunto la premier riferendosi alla circostanza, confidata in più occasioni e ricordata in occasione del suo discorso di insediamento, di aver cominciato a fare politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di via D’Amelio, proprio perché ispirata “dall’esempio di quell’eroe”.